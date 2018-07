El festival peruano Selvámonos congrega a cerca de 10.000 espectadores

La décima edición del festival de música Selvámonos reunió a cerca de 10.000 espectadores en la provincia peruana de Oxapampa, de la céntrica región Pasco, para presenciar una serie de cuarenta conciertos a cargo de bandas de México, Chile, Francia, España y Sudáfrica, anunciaron sus organizadores.

El certamen, celebrado el 29 y 30 de junio, congregó a público procedente de varias regiones peruanas y también de países como Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, España, Francia e Inglaterra.

El cartel de esta edición contó con las actuaciones de los mexicanos Little Jesus, los españoles Iseo & Dodosound with The Mousehunters, los franceses The Inspector Cluzo, el cantautor chileno Nano Stern y sus compatriotas de Lobos Marinos, entre otros.

Como en sus anteriores ediciones, Selvámonos incentivó el turismo responsable con talleres ecológicos y el dispendio de vasos amigables con el medioambiente, además de segregar los residuos con el apoyo del Ministerio del Ambiente y el programa Perú Limpio.

También se llevó a cabo una feria de comida y de diseño, así como una zona austro-alemana y una zona Yánesha, dado que la provincia de Oxapampa, en la selvática vertiente oriental de los Andes, alberga poblaciones de inmigrantes llegados de los Alpes y comunidades indígenas de la etnia yánesha.

Asimismo, fue muy concurrido el Selvámonos Conecta, encuentro internacional de profesionales de la música, que contó con conversatorios y rueda de negocios profesionales en el marco del festival, con participantes de varias ciudades de Perú, México, Ecuador y Francia. EFE