“Ferré”: el talentoso cantautor prepara concierto para el próximo 31 de enero

Muchas son las propuestas musicales que apuestan por innovar dentro del circuito nacional. Este es el caso de Ferré, cantautor local, que luego de un gran viaje por distintas bandas, lanza su propuesta como solista, llenando un vacío entre el indie experimental y el rock habitual, que nos llevará en una aventura casi espacial, suave, reconfortante, real y a la vez arriesgada.

El próximo 31 de enero, el músico estará brindando un show con entrada gratuita en el Hard Rock Café, ubicado en el Jockey Plaza, el cual hará un recorrido con sus temas promocionales y algunos temas tributo a sus grandes influencias musicales.

“Busco llegar lejos con mi música, empezando por respetar al público dándoles una opción musical diferente, hacer algo que pueda conectar con las personas y que tenga equilibrio con mis composiciones. El fin es que el oyente sea parte de este viaje y pueda vivir esta experiencia. Creo que es importante adaptarse a todas las herramientas que la tecnología nos da hoy en día. Es triste ver cómo los discos se están volviendo los nuevos vinilos, pero todo avanza y lo más inteligente es adaptarse sin perder tu esencia”, sentenció.

“*Lunático*” es el nombre del primer single del artista y plasma toda la visión cósmica y envolvente del proyecto, así como la conjunción de las influencias del mismo.

“Aprendí a tocar guitarra a la edad de 12 años. Luego de ser integrante de varias bandas que quedaron en stand by, mis ganas de hacer música fueron tantas que decidí ser solista. Sentí que era el momento de hacerlo. Mis influencias son muy variadas. Dentro del rock tengo en mi cabecera a Queen, “Soda Stereo”:https://peru.com/noticias-de-soda-stereo-34646, Kings of Leon, “The Killers”:https://peru.com/noticias-de-the-killers-5051 me gusta mucho la música nueva que no pierde esa esencia rockera”, concluyó.