Fátima Foronda presenta su tercer tema en solitario “Día Para Volver”, video dirigido por la guitarrista bajo la cámara de Jarot Mansilla y la producción musical de Luis Alberto Proaño. Grabado en Huancavelica la artista muestra su visión de la transición entre la vida y la muerte.

Este tema fluye bajo el ritmo del folcrore peruano de los andes, guitarras clásicas, vientos andinos y una coreografía inspirada en el ballet y el huayno.

“Día Para Volver” es el tema que lanza el día de hoy la artista y que se encontrará dentro del álbum “Kuyayky” el mismo que prepara su lanzamiento para los próximos meses.

Para este video el atuendo de la artista y de los participantes ya no es blanco, ahora es negro pues pasaron de la vida a la muerte y es el color con el que muchos en la sierra se identifican y despiden a sus seres queridos.

“Es un tema alegre con un mensaje positivo para todos los que hemos perdido a una persona que amamos, muestra el ciclo y la transición entre la vida y la muerte. Pienso que no todo es eterno ni en la misma eternidad, por eso le canto a ese momento, al luto, al duelo y luego a la transición. Tal vez pensamos que deben llorarnos cuando somos realmente libres. La letra te invita a continuar con fuerza tu camino, no perder tus colores ni tu amor por el mundo”_, comenta la artista.

Los músicos que participaron en el tema son Luis Alberto Proaño (vientos y cuerdas), Angiela Carranza (percusión), Luis Medina (bajo) bajo la composición de letra y música de Foronda.