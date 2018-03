Erasure lanzará una edición de vinilo de su álbum The Two Ring Circus

Las ediciones especiales en vinilo, lanzamientos de CD y diversos productos promocionales están hechos exclusivamente para el día del Record Store Day, en el cual cientos de artistas en los Estados Unidos y en varios países de todo el mundo hacen apariciones especiales y actuaciones en las tiendas.

Como parte de ello, Erasure lanzará una nueva edición en vinilo de su doble álbum “The Two Ring Circus”, estrenado en 1987 que contiene remixes y arreglos orquestales de las canciones presentadas en su álbum “The Circus”.

La edición del Record Store Day de este año se llevará a cabo el 21 de abril, único día en que el álbum “The Two Ring Circus” estará a la venta en versión remasterizada y prensado en vinilo amarillo de edición limitada.

Este presenta seis remixes y tres regrabaciones orquestales, incluyendo los singles exitosos ‘It Does not Have To Be’ y ‘Victim Of Love’ y remixes de Little Louie Vega, Flood, Pascal Gabriel y Vince Clarke y Eric Radcliffe.

Sin duda alguna, el dúo británico Erasure sigue dando sorpresas en medio de su tour “World Be Gone”, con el cual llegarán a Lima el 2 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición gracias a Move Concerts Perú, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región que han sido encargados de conciertos como los de New Order, Depeche Mode, Aerosmith, The Cure, The Psychedelic Furs, y más.

Las entradas para este concierto ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y cuentan con un 15% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 30 de abril.