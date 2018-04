Erasure estrenará nuevo álbum en vivo: World be live

¡Imparables! Erasure lanzará un nuevo álbum en vivo, “World Be Live”, en junio. Este fue grabado en las recientes presentaciones de Londres en el Eventim Apollo en Hammersmith y es el tercer lanzamiento en torno a su proyecto “World Be Gone”, el cual empezó con el álbum del mismo nombre en el 2017 y continuó con la re-interpretación orquestal de esas canciones en “World Beyond”, en marzo de este año.

“World Be Live” estará disponible en formato virtual y física (CD y vinilo), estas últimas se lanzarán en dos versiones: la primera saldrá el 15 de junio en una edición deluxe de 2 CD (con fotos y la opción para los fans de colocar sus nombres en los créditos), y en una edición de 3 discos en vinilo (cada uno de un color diferente).

La segunda versión del álbum será estrenada por la plataforma Mute el 06 de julio y estará a la venta en una edición de 2 CD y una edición de 3 discos en vinilo negro. Además, estará disponible en tiendas de descarga tradicionales y sitios de transmisión.

El nuevo álbum “World Be Live” es el sexto disco grabado en vivo, en este caso, durante la gira de World Be Gone Tour, en el London Eventim Apollo a fines de febrero. La mayoría de las canciones pertenecen este tour, excepto Atomic, sencillo de la banda Blondie, lanzada en abril de 1980.

Erasure llega a Lima el 2 de Mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición gracias a Move Concerts Perú, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región que han sido encargados de conciertos como los de New Order, Depeche Mode, Aerosmith, The Cure, The Psychedelic Furs, Echo & The Bunnymen y más. Las entradas para este concierto ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y cuentan con un 15% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 30 de abril.

Precios:

VIP: S/. 336.20

Preferencial: S/. 179.40

General: S/. 100.80