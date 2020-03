Difonía alista su primer disco en vivo luego de tocar en Estados Unidos y Colombia

Luego de celebrar sus primeros 15 años en la música, la banda local Difonía comenzó el 2020 con dos momentos internacionales muy importantes para su carrera. El cuarteto inició el nuevo año participando en el famoso NAMM Show, una de las exhibiciones de productos musicales más importantes del mundo, que se realiza todos los años en California (EE.UU.), y a donde asisten muchas estrellas de la música y las mejores marcas de instrumentos.

Difonía viajó a los Estados Unidos para tocar en vivo en NAMM, algo que ninguna banda de rock peruano había hecho hasta entonces, lo que le permitió mostrarse ante músicos, productores, managers, auspiciadores, entre otros; y también para presentar la nueva guitarra signature Kramer Guitars USA Charlie Parra Vanguard, fabricada según los lineamientos de Charlie Parra del Riego, guitarrista del grupo.

“Participar en NAMM significó ir más allá del circuito y de los festivales que frecuentamos, además de mostrar que se hace rock en nuestro país a un público totalmente diferente y la posibilidad de llegar a más gente con nuestra música y de generar nuevas oportunidades para la banda tanto a nivel local como internacional”, comentó Charlie, quien es patrocinado internacionalmente por las afamadas guitarras Kramer.

Luego de aquella experiencia, el cuarteto conformado por Ricardo Méndez (guitarra y voz), Charlie Parra del Riego (guitarra), Oú Saba (bajo) y Devadip Chunga (batería), viajó a Bogotá (Colombia), donde fue el invitado internacional del festival Día de Rock Colombia, que es organizado por la banda Don Tetto, y que reúne a las agrupaciones más importantes del género en el país del norte.

“Colombia no es un territorio desconocido por Difonía y tampoco somos completos extraños para el público colombiano. Hemos visitado Medellín en 3 oportunidades (2009, 2010, 2015) y el show en Bogotá estaba pendiente. No creo que pase mucho tiempo para regresar a territorio colombiano, no necesariamente a Bogotá”, explicó el guitarrista, quien junto a su banda ha grabado los discos “Tarde o temprano” (2007), “La Bestia” (2015) y “El Futuro” (2016).

Entre los proyectos más importantes de Difonía para el 2020 está la edición de su primer disco en vivo, que celebrará los primeros 15 años de la banda. “También sacaremos nuestro nuevo álbum de estudio, que será lanzado en el segundo semestre del 2020. Planeamos también celebrar los 10 años de nuestro EP ‘Génesis’ a mediados de año”.