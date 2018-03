Depeche Mode hizo vibrar el Estadio Nacional ante más de 20 mil fanáticos

La cálida noche de marzo sería el ambiente perfecto para recibir a Depeche Mode en Lima. Nueve años habían pasado desde la última vez que la banda británica ofreciera un concierto en nuestra capital, pero la espera no sería en vano.

El Estadio Nacional empezó a recibir a los “devotos”, fanáticos de la banda, desde las 5:00 pm. La banda peruana Cementerio Inocentes empezó a tocar a las 8:00 pm, preparando al público para lo que sería el regreso de Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher.

Hacia las 9:00 pm, los más de 20 mil fanáticos peruanos que se habían reunido para darle la bienvenida a Depeche Mode coreaban pidiendo el inicio del espectáculo. Fue en ese momento que las luces del escenario se apagaron y empezó a sonar el coro de la canción “Revolution”, de The Beatles, señal de que la presentación de más dos horas de Depeche Mode en nuestra ciudad estaba por empezar.

Con solo ver la silueta de Dave Gahan el público enloqueció. El concierto arrancó con temas memorables de su discografía como “Backwards”, “Barrel of a Gun” y “A Pain That I’m Used To”. Dave Gahan no decepcionó con una frenética presentación en la que desplegó energía por todo el escenario y por la pasarela, desde donde pudo acercarse al público para corear con ellos algunos temas.

La euforia del público estalló al escuchar los primeros acordes de “Precious”, escrita por Gore para su hija, y se mantuvo con el tema “World In My Eyes”, canción que abre el histórico álbum Violator, editado en 1990. Más tarde, Martin Gore tomó el micrófono para cantar “Home” e “In Your Room”, con el único acompañamiento de su piano, para en seguida levantar al público con el grito de su canción “Where’s The Revolution”, con la que Dave Gahan volvió al escenario para pedirle explicaciones al público: “Where’s the revolution / Come on, people / You’re letting me down”.

“Everything Counts” del álbum Construction Time Again abrió una tanda de clásicos en la que estuvo “Stripped” y el himno de Depeche Mode, “Enjoy The Silence”, con la que pusieron a bailar a todo el Estadio Nacional. “Never Let Me Down Again” fue la última canción antes que Depeche Mode hiciera una pausa.

Cuando regresaron fue para dejarlo todo nuevamente en el escenario: “Strangelove”, en versión acústica por Martin Gore, “Walking in My Shoes”, “A Question of Time” y “Personal Jesus”, tal vez la canción más esperada de la noche, fueron los temas con los que cerraron el concierto.

Depeche Mode dejará hoy nuestra capital para dirigirse a Santiago de Chile, donde tienen programada una presentación para este miércoles 21 de marzo. Los “devotos” peruanos solo esperan que no vuelvan a pasar nueve años para verlos de nuevo en Lima sobre los escenarios.

Depeche Mode en Lima fue una producción de Move Concerts Perú.