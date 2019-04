Daddy Yankee y Katy Perry lanzan remix de “Con calma” junto a Snow

La segunda colaboración de este año de Katy Perry es con Daddy Yankee, la cantante sorprendió al mostrar su versatilidad en el remix de “Con calma”.

“¡Esto es lo que obtienes cuando un chico puertorriqueño y una chica californiana se conocen! Espero que esta canción les dé el permiso de mover su poom poom ok”, escribió en Twitter Katy Perry.

La intérprete de “I Kissed a Girl” canta en inglés y español a lo largo de la canción, mientras intercambia algunas palabras con Daddy Yankee.

This is what you get when a Puerto Rican boy and a California Gurl meet! I hope this song gives u permission to move your poom poom ok https://t.co/NMT7nMBm04#ConCalmaRemixpic.twitter.com/hIHpTIIqYW

