Courtney Barnett, nueva figura del indie rock, regresa a Lima

Una de las artistas australianas más importantes de los últimos años, Courtney Barnett, regresa a Perú para presentar ‘Tell Me How You Really Feel’ su más reciente trabajo, el cual ha sido reconocido como uno de los mejores discos del 2018. Tras la exitosa presentación que realizó en nuestra capital el 2016, Barnett vuelve para alegría de sus fanáticos para una sola presentación el próximo 28 de febrero en el CCB de Barranco.

Courtney Melba Barnett es una cantante, compositora y música australiana que atrajo la atención del público y la crítica musical a finales de 2013, cuando publicó ‘The Double EP: A Sea of Split Peas’.

Su primer disco ‘Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit’ editado en marzo del 2015 fue uno de los debuts más celebrados de los últimos tiempos y tuvo también éxito comercial en su país natal y en en Estados Unidos y Reino Unido.

Ese mismo año Barnett ganó los reconocimientos como artista revelación y mejor artista femenina en los Aria Awards y en el 2016 fue candidata a Mejor artista nuevo en los Grammy y solista femenina internacional en los Brit Awards.

Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit (2014) fue uno de los debuts más celebrados de los últimos tiempos. Tanto, que inevitablemente trajo a la vida de Courtney Barnett cierto desequilibrio que se sumó a una psicología ya de por sí con cierta tendencia al descontrol.

Su más reciente disco ‘Tell Me How You Relly Feel’ es un álbum que se mueve entre el power pop y un rock bastante luminoso, con una producción que inevitablemente recuerda clásicos del indie-rock Pavement, Buffalo Tom o Liz Phair , es bastante optimista.

Entre referencias a la autoayuda y la necesidad imperiosa de salir a flote como sea, este álbum tiene un tono bastante optimista y sin duda esa será la atmósfera que se respirará en su segunda presentación en nuestro país.

El concierto de Courtney Barnett en Lima será una cita infaltable para todos los seguidores y adeptos al indie rock y a las nuevas y más arriesgadas propuestas de ese popular género. Las entradas para este atractivo show estarán a la venta desde este lunes 19 de noviembre en Joinnus.com.