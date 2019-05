Conoce a “OH MY DOG”, la nueva propuesta de la escena dance de Lima

Los músicos Pepe Rodríguez y Naama Bengtsson se juntan para formar este dúo misterioso, dándonos líneas vocales melódicas sobre una base sólida de drum & base, incursionando por los géneros de electro-pop y house. Este proyecto chico-chica es una propuesta innovadora, fiel a su concepto de cantar siempre juntos mientras sus letras revelan un mundo atrevido de persecución y deseo al que todos podemos relacionar.

Una refrescante y creativa propuesta que apuesta por un género distinto al que estamos acostumbrados. Una estética impecable y actitud que brinda la experiencia que ambos músicos traen con ellos de sus proyectos pasados. En el caso de Naamá, son las bandas MOBIVSTRIP y Resplandor, y en el caso de Pepe (hermano de la reconocida cantante Peruana Pamela Rodriguez) su proyecto de solista, PP Rodríguez.

Lo que empezó como sesiones de jammings caseros terminó siendo este proyecto destacado que está tomando vuelo con sus dos primeros temas, “Picture You Alone” y “Taken”, ambos co-producidos con el dúo electrónico King Lotus. Lo último de OH MY DOG es el video de su primer single, “Picture You Alone” (encuéntrenlo en YouTube), dirigido por Jose “Chick” Aguirre y protagonizado por el dúo mismo.

Actualmente “OH MY DOG” se encuentran en el estudio componiendo sus próximos singles. En poco tiempo podemos esperar verlos estrenándose en el escenario con su música nueva y un show cautivador que no se pueden perder.