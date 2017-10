Chick Corea y Steve Gadd listos para su show en Lima. Aquí su posible setlist

Este viernes 27 de octubre llegan al Pentagonito dos grandes leyendas del jazz: Chick Corea y Steve Gadd. Ambos artistas con gran trayectoria y total vigencia están más que entusiasmados, pues tocarán juntos por primera vez en Lima.

Los artistas nos presentarán en vivo los temas clásicos de sus increíbles carreras y un adelanto de su primer disco como líderes de la gran The Corea / Gadd Band.

Sin duda el mundo del Jazz en el Perú está de fiesta y es que The Corea /Gadd Band es considerado un espectáculo de lujo, liderado por Chick Corea quien es un espíritu creativo incansable, que se reinventa continuamente a través de su arte.

La cita imperdible es este viernes 27 de octubre en el Pentagonito. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Disponibles en zona Platea Preferencial y zona Platea.

Conoce aquí el posible setlist que se oirá en esta mágica noche:

Night Streets

Serenity

Chick’s Chums

Humpty Dumpty

The One Step

Return To Forever

Spain

Sicily

NiteSprite​