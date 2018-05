Billboards Music Awards 2018: conoce la lista completa de ganadores

Los Billboards Music Awards 2018 no tuvo una alegre apertura, pues, la presentadora encargada de darle vida a la premiación, Kelly Clarkson, no pudo ocultar sus sentimientos y rompió en llanto tras recordar el fatídico momento que les tocó vivir a los estudiantes de ese estado.

El respetable reconoció de inmediato el noble gesto y le ovacionó dando pie a que el show continúe.

En tanto, Luis Fonsi arrasó con varios premios siendo estos los siguientes:“Top Vídeo más Visto”, “Top Canción de más Ventas”, “Top Colaboración”, “Top Canción Latina”, “Top Canción Hot 100”.

La gala dio una gran sorpresa dándole el primer galardón en la categoría “Top Nuevo Artista” a Khalid, quien confesó que no esperaba ganar ya que competía con Camila Cabello, Cardi B, Kodak Black y 21 Savage.

A continuación, te presentamos la lista completa de los flamantes ganadores de esta inolvidable noche en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Esta es la lista completa de ganadores:

TOP ARTISTA

-Ed Sheeran

TOP NUEVO ARTISTA

-Khalid

PREMIO LOGROS EN RÁNKING BILLBOARD

-Camila Cabello

TOP ARTISTA MASCULINO

-Bruno Mars

TOP ARTISTA FEMENINA

-Taylor Swift

TOP DÚO O GRUPO

-Imagine Dragons

TOP ARTISTA BILLBOARD 200

-Drake

TOP ARTISTA HOT 100

-Ed Sheeran

TOP ARTISTA EN STREAMING DE CANCIONES

-Kendrick Lamar

TOP ARTISTA DE MÁS VENTAS DE CANCIONES

-Ed Sheeran

TOP ARTISTA DE CANCIONES EN LA RADIO

-Ed Sheeran

TOP ARTISTA SOCIAL

-BTS

TOP ARTISTA DE GIRAS

-U2

TOP ARTISTA R&B

-Bruno Mars

TOP ARTISTA R&B MASCULINO

-Bruno Mars

TOP ARTISTA R&B FEMENINA

-SZA

TOP GIRA R&B

-Bruno Mars

TOP ARTISTA RAP

-Kendrick Lamar

TOP ARTISTA RAP MASCULINO

-Kendrick Lamar

TOP ARTISTA RAP FEMENINA

-Cardi B

TOP GIRA RAP

-JAY-Z

TOP ARTISTA COUNTRY

-Chris Stapleton

TOP ARTISTA COUNTRY MASCULINO

-Chris Stapleton

TOP ARTISTA COUNTRY FEMENINA

-Maren Morris

TOP DÚO O GRUPO COUNTRY

-Florida Georgia Line

TOP GIRA COUNTRY

-Luke Bryan

TOP ARTISTA ROCK

-Imagine Dragons

TOP GIRA ROCK

-U2

TOP ARTISTA LATINO

-Ozuna

TOP ARTISTA DANCE /ELECTRONICA

-The Chainsmokers

TOP ARTISTA CRISTIANO

-MercyMe

TOP ARTISTA GOSPEL

-Tasha Cobbs Leonard

TOP ÁLBUM BILLBOARD 200

-Kendrick Lamar, “DAMN.”

TOP ÁLBUM EN VENTAS

-Taylor Swift, “reputation”

TOP BANDA SONORA

-Moana

TOP ÁLBUM R&B

-Bruno Mars, “24K Magic”

TOP ÁLBUM DE RAP

-Kendrick Lamar, “DAMN.”

TOP ÁLBUM COUNTRY

-Chris Stapleton, “From A Room: Volume 1”

TOP ÁLBUM ROCK

-Imagine Dragons, “Evolve”

TOP ÁLBUM LATINO

-Ozuna, “Odisea”

TOP ÁLBUM DANCE /ELECTRONICA

-The Chainsmokers, “Memories…Do Not Open”

TOP ÁLBUM CRISTIANO

-Alan Jackson, “Precious Memories Collection”

TOP ÁLBUM GOSPEL

-Tasha Cobbs Leonard, “Heart. Passion. Pursuit”

TOP CANCIÓN HOT 100

-Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

TOP CANCIÓN MÁS ESCUCHADA

-Kendrick Lamar, “Humble.”

TOP VIDEO MÁS VISTO

-Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

TOP CANCIÓN DE MÁS VENTAS

-Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

TOP CANCIÓN EN RADIO

-Ed Sheeran, “Shape of You”

TOP COLABORACIÓN

-Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

TOP CANCIÓN R&B

-Bruno Mars, “That’s What I Like”

TOP CANCIÓN RAP

-Post Malone ft. 21 Savage, “Rockstar”

TOP CANCIÓN COUNTRY

-Sam Hunt, “Body Like A Back Road”

TOP CANCIÓN ROCK

-Imagine Dragons, “Thunder”

TOP CANCIÓN LATINA

-Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, “Despacito”

TOP CANCIÓN DANCE /ELECTRÓNICA

-The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

TOP CANCIÓN CRISTIANA

-Hillsong Worship, “What A Beautiful Name”

TOP CANCIÓN GOSPEL

-J.J. Hairston & Youthful Praise, “You Deserve It”