Banda peruana El Alguacil estrena single masterizado en Argentina

El Alguacil es una de esas nuevas bandas emocionantes que han surgido en la escena local limeña y que debes conocer. La banda se formó a inicios del 2016 y en el 2017 lanzaron su EP debut Rodeo, que propuso un sonido indie y garage rock pero conservando una nostalgia del rock retro.

El Alguacil se vio inspirada por el indie rock y garage rock de inicio de los 2000’s; pero a la vez conservando en su sonido reminiscencias del rock retro que les apasiona. De esa manera, el sonido de El Alguacil se influenció por bandas como Arctic Monkeys y The Strokes pero también por bandas como The Beatles y The Rolling Stones.

El 26 de octubre de este año lanzaron un nuevo single, La Isla Bonita, que marca el inicio de una nueva etapa para la banda.

“Musicalmente creo que el nuevo single evidencia la madurez que la banda ha ido desarrollando desde su primer EP. Esta canción es importante para nosotros porque abre la puerta para un nuevo grupo de canciones que estamos preparando. Aún no sabemos si sacaremos varios singles o si armaremos un disco”, nos comenta Vasco Miranda, vocalista y guitarrista de la banda.

“La Isla Bonita” fue grabada y mezclada por Rodrigo Gaete y Diego Rojo en Shamática Studio, en Lima, Perú. Luego, ésta fue masterizada por Diego Guerrero en Puro Mastering, en Buenos Aires, Argentina.

Se avecinan fechas en vivo para la banda en los próximos meses. Por el momento, hay dos confirmadas en el mes de noviembre. El viernes 16 de noviembre serán parte del #ArtLimaGalleryWeekend donde acompañarán la intervención artística de Felipe Llona en el evento de organizado por Bisagra17 en Calle Lord Cochrane 456, Miraflores. Y el sábado 24 de noviembre estarán tocando en la ciudad de Trujillo, en el local Salón Dada.

Cabe mencionar que ya se puede escuchar el nuevo single La Isla Bonita en Spotify y en las demás plataformas virtuales como Youtube, Spotify, Apple Music