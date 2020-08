Artista nacional Reiiina lanzó su primer EP "Aprender a amar"

El proyecto musical creado por Gabriela Luna, Reiiina, lanzó su primer EP “Aprender a amar” en todas las plataformas musicales. Se trata de una propuesta musical que combina el pop alternativo, rock, indie, folk y lo-fi y debutó de manera oficial en abril del 2019 con el estreno de su primer single “Princess”, posteriormente lanzó los temas “Conquistador”, que fue incluido en varias playlists de Sudamérica, “Pausa” y “Aquí me tienes”, el cual tuvo una buena recepción en general.

“Después de un año de haber comenzado el proyecto Reiiina por fin puedo lanzar mi primer EP ‘Aprender a amar’, en el que plasmo la historia de una princesa urbana llena de sueños y metas, pero que no tiene experiencia en la vida. Este EP tiene cinco canciones Princess, Conquistador, Pausa, Aquí me tienes y Paraíso, las que van contando esta historia de aprendizajes. Lanzar este EP es como un sueño hecho realidad y no pudo tener mejor recibimiento pues ha aparecido en tres playlist de Spotify como Novedades Indie, Indie Andinos y Novedades Viernes Perú”, sostuvo Gabriela sobre este lanzamiento.

Gabriela Luna empezó a hacer música a los 19 años mientras vivía en Buenos Aires, cuando se compró una guitarra eléctrica, tomó clases y con las amigas con las que vivía decidieron hacer una banda, sin ningún resultado, pero la idea quedó muy marcada en su cabeza. Años después su primo Arturo Luna la animó para hacer un proyecto juntos, allí nació Dos Lunas, un proyecto de trova bossa pop que plasmaron en un disco con composiciones de ambos, el dúo quedó allí pues ambos tuvieron otras prioridades.

En el año 2016 decidió empezar de manera profesional su nuevo proyecto musical y para ello desempolvó su teclado, su guitarra y adquirió una loopera, tomó cursos de canto, de producción y se hizo un espacio sagrado para la música. Con varios temas grabados buscó a Alejo León para que pueda producir este nuevo proyecto musical.

Su propuesta en vivo reúne artistas interdisciplinarios para crear una experiencia sensorial incorporando atmósferas sonoras, improvisaciones de voz, caracterización, coreografías, luces y visuales que potencia cada tema. Reiiina ha destacado en la escena independiente emergente por su original propuesta musical, que le ha permitido participar en festivales, tours en institutos y ferias alternativas.