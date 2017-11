Amor, pasión y locura: Green Day regresó a Lima y esta es la crónica de su show

Por: Giancarlos Torres. (@giancitotorres / @torresgiancarlos)

“¡Siete años, siete años! Han sido eternos”, me decía un fan de Green Day mientras esperábamos por la salida de la banda al escenario. Y estaba en lo cierto. El grupo estadounidense se hizo extrañar más de lo esperado, pero saldó cuentas con un potente show ante más de 22 mil personas.

En el escenario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, The Interrupters ya había ‘calentado’ al público con sus mejores temas y era el turno de los de California.

Muy puntuales, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool se aparecieron, esto después del preámbulo de clásicos temas como “Bohemian Rhapsody”, de Queen, y “Blitzkrieg Bop”, de los Ramones.

Como no podía ser de otra manera, “Know Your Enemy” fue la indicada para abrir el concierto. Antes de finalizar la canción, el líder de la agrupación no olvidó sus costumbres e invitó a un fan a cantar una de las estrofas, quien luego se lanzó sobre el público provocando el delirio de los asistentes.

@tonio_stuart con Billie Joe en Know Your Enemy #greenday #greendayperu Una publicación compartida de Green Day Perú (@greendaype) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 7:32 PST

“Finalmente estamos aquí, han sido siete largos años. Hoy no somos de Estados Unidos, hoy somos ‘Green Day’ de Lima, Perú”, dijo un entregado Billie Joe Armstrong.

Siguieron “Bang Bang” y “Revolution Radio”, tema que da nombre al tour mundial de Green Day. Con este inicio estaba claro: no habría tiempo para el respiro.

“Holiday” sirvió de aliciente para poner en sintonía a todos. Llegó “Longview” y nuevamente Billie Joe le cedió el protagonismo a un fanático. Esta vez fue una jovencita que – no tengan dudas- jamás olvidará haber cantado junto a su máximo ídolo. “Eres increíble, deberías estar en una banda”, destacó el cantante.

Pero también hubo un pedido especial para el público. “Ya no necesitan sus celulares para nada más. Estamos aquí, esto no es Facebook, ni Instagram ni Twitter. Vivamos el momento”, manifestó Billie Joe, arrancando aplausos. Claro está, el deseo no se cumplió del todo.

Todos somos Perú

El concierto de Green Day tuvo una previa particular y no únicamente por la expectativa de los fans con su regreso, sino también por el cambio de fecha y escenario; esto para evitar cruzarse con el Perú vs Nueva Zelanda, acaso el partido más importante de la selección de fútbol en los últimos 35 años.

Hay que ser sinceros. Muchos son los artistas – sino todos- que visitan el Perú y se colocan la Blanquirroja. Pero esta vez fue especial, tal vez por tratarse de un frontman como Billie Joe o por la cercanía con el partido que definiría nuestro regreso a la máxima cita del fútbol.

“Perú, no más negatividad. Mañana Perú va a ganar. Ustedes son los número 1”, repitió el vocalista durante toda la noche y sosteniendo una camiseta peruana con su nombre estampado en el dorsal.

"FUCKNEWZEALAND! PERU'S GONNAWIN!" BJA #GreenDay #BJA #GreenDayPeru Una publicación compartida de Rolando Ascencio Bravo (@rolandoascencio) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 7:40 PST

Emotivo final

Temas como “2000 Light Years Away”, “Minority”, “Hitchin’ A Ride”, “Basket Case” y “When I Come Around” no faltaron. Con “Knowledge”, otro fan subió al escenario. El joven no desentonó con la guitarra y, por su soltura, parecía uno más de la banda. Como premio, Billie Joe Armstrong le otorgó la guitarra.

Tras “Somewhere Now”, Green Day parece despedirse, pero no pasan ni dos minutos para retomar el show. “American Idiot” y “Jesus of Suburbia” retumban el Estadio San Marcos, para luego darle un final acústico con Billie Joe únicamente con su guitarra, interpretando “21 Guns” y “Good Riddance (Time of your life).

Perú ya ganó. No sabemos si lo hará frente a Nueva Zelanda (esperemos que sí), pero ganó tres fanáticos de lujo y recuerdos de una tremenda noche de punk rock. Ahora se lo pedimos todos: que no pasen otros siete años más, por favor.