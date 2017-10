Ellos lideran las nomicaciones a los American Music Awards

El cantante Bruno Mars, con ocho nominaciones, parte como favorito en la 45 edición de los premios American Music Awards, mientras que Luis Fonsi y Daddy Yankee competirán por cuatro premios, informó la organización en un comunicado.

Bruno Mars aspira a alzarse, entre otros, con los premios al artista del año, video del año y artista masculino. En el campo de artista del año tendrá como rivales a The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar y Ed Sheeran.

The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd consiguieron cinco candidaturas cada uno.

La categoría de artista latino favorito pondrá en liza a Daddy Yankee, Luis Fonsi y Shakira.

