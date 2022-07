Una nueva generación de talentosos jóvenes músicos peruanos se abre paso en el mercado nacional e internacional, esta vez se trata de Fabián Zignago quien lanza su primer sencillo titulado “Ajedrez”. Con letra y música de su autoría esta nueva propuesta musical ya está disponible en todas las principales plataformas digitales.

A sus 19 años inicia de esta manera su camino en el mundo de la música, siguiendo los pasos de su padre Gian Marco y su hermana mayor Nicole Zignago. Pero dueño de un estilo y sonido muy propios que atrapa desde las primeras notas “Ajedrez” tiene todas las condiciones para convertirse en un gran éxito y escalar rápidamente en el gusto del público, no sólo juvenil sino de todas las edades.

“Ajedrez” está producido por el músico y compositor peruano Franjo Antich y es el reflejo de todas esas influencias musicales que Fabian ha ido asimilando a lo largo de su corta edad, pero que son suficientes para crear una canción con sello propio y que lo hace único.

“Con el lanzamiento de ‘Ajedrez’ abro mis puertas al mundo de la música. Con esta canción estoy presentando algo mío y dejando que la gente me empiece a conocer poco a poco, al igual que a mi música. Esta canción la compuse al lado de Franjo Antich, quien al final terminó produciendo la canción”, señala el joven artista.

“Es un sonido particular que me gusta mucho con influencias de los 80s y un sonido moderno. En paralelo a lanzar música, voy a estar estudiando música y aprendiendo más sobre este mundo artístico en el cual me estoy sumergiendo. Por mientras, me voy a estar presentando en bares o lugares similares para acercar mi trabajo al público”, agrega.

Heredero del talento que fluye por las venas de su familia Fabian inicia su camino enfocado en lograr que se conozca su trabajo, pero también decidido a seguir estudiando, aprendiendo y mejorando para lograr trascender, para tener las herramientas que marquen la diferencia en el cada vez más competitivo mundo de la música.

Fabian continúa trabajando y prepara más lanzamientos, presentaciones y sorpresas que guarda bajo la manga. Este primer sencillo es el arranque para que los proyectos del músico y compositor empiecen a concretarse este 2022. “Ajedrez” de Fabian ya está disponible en las principales plataformas digitales.

