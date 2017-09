5 Seconds of Summer armó la fiesta pop punk en Lima con enérgico show

La banda pop punk juvenil más importantes del momento, 5 Seconds of Summer, se presentó la noche del miércoles 6 de setiembre en nuestra capital frente a 4 mil asistentes.

La enorme fanaticada se juntó desde muy temprano en las afueras del Jockey Club del Perú para asegurar su lugar frente a los ídolos australianos, quienes salieron al escenario a partir de las 9:00 pm en punto tal cual como estaba programado el inicio del show.

A continuación el setlist:

1. Girls Talk Boys

2. Hey Everybody

3. Disconnected

4. Dont Stop

5. If You Don’t Know

6. Good Girls

7. Waste the Night

8. Vapor

9. Outer Space

10. Amnesia

11. Cast Away

12. Jet Black Heart

13. End Up Here

14. What I Like About You

15. She’s Kinda Hot

16. She Looks So Perfect

5 Seconds of Summer llegó a Lima gracias a Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región y que han sido los encargados de conciertos como Ed Sheeran, Linkin Park, Green Day, Justin Bieber, entre otros.