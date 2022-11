Shakira ya no actuaría en la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022. Un espacio español, “El programa de Ana Rosa”, se comunicó con el entorno de la cantante colombiana y se señaló que la expareja de Gerard Piqué no aceptaría dicha propuesta.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la periodista Adriana Dorronsoro ante las cámaras de “El programa de Ana Rosa”.

“Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación”, añadió Sandra Aladro, panelista del mismo espacio televisivo.

Shakira no participará en la gala de inauguración del Mundial de Catar, pero no se descarta alguna colaboración #AR15N

Los presentadores de “El programa de Ana Rosa” exigieron un comunicado oficial de la intérprete del tema “Waka Waka”.

“Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo. No vale con lo que diga el entorno”, se indicó.

La posible participación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022 fue blanco de duras críticas por parte de sus fans. El no respeto a los derechos humanos en dicho país sería la principal causa para que artistas como Dua Lipa o Rod Stewart hayan decidido no participar.