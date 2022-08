Luego de haber superado el cáncer de garganta hace unos años, Miki González anunció días atrás que fue diagnosticado nuevamente con la enfermedad, pero en esta oportunidad le afecta en el colon.

Ante esta noticia, los fans de Miki González mostraron su preocupación por el estado de salud del músico.

Es así que Mike González envió un mensaje a sus seguidores en el que reveló que el pasado 5 de agosto se sometió a una operación al colón, donde le extirparon parte de este órgano que se encontraba afectado por el cáncer.

“Queridos amigos, amigas y seguidores de mi música. Quiero agradecerles el interés y la preocupación por el tema de mi salud. Me operé el 5 de agosto donde me extrajeron un pedazo de colon donde había un tumor de cáncer”, dijo al inicio de su comunicado.

El cantante detalló que la “operación duró casi 14 horas, pero todo salió bien y me dieron de alta el 13 de agosto. Me encuentro con descanso médico y lentamente recuperándome así que por ahora no podré dar entrevistas ni tener actuaciones. Pueden seguirme en Instagram en mis cuentas @mikigonzalezmusic y @mikongomusic donde iré posteando los avances de mis actividades de lanzamientos, presentaciones, etc”.

Finalmente, agradeció las muestras de afecto que viene recibiendo en este difícil momento que le toca vivir.

“Ahora solo queda tener paciencia y confiar que pronto pueda reincorporarme a mi vida como era antes de la operación. Otra vez gracias por todo el amor y los buenos deseos que me brindan todos y todas a diario. Les deseo paz y mucha felicidad”, añadió.

