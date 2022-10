Micheille Soifer fue abordada por las cámaras de “América Espectáculos” para consultarle sobre las reciente declaraciones que brindó su expareja Giuseppe Benignini, quien aseguró que la cantante habría tenido un romance con Jefferson Farfán, incluso que le habría pedido dinero en más de una oportunidad.

La cantante aseguró que no permitirá que nadie interfiera en su tranquilidad y felicidad que vive en este momento por el estreno de su reciente tema.

“Yo lo único que tengo que decir es que yo en este momento estoy enfocada en mi canción y nada va a opacar este momento. Dejen eso, suelten todo eso (…) No puedo estar mirando al costado, solo estoy enfadadísima en lo mío, tranquila y súper contenta”, declaró ante las cámaras del programa que conduce Rebeca Escribens.

Por otro lado, la integrante de “Esto es Guerra” también se animó a felicitar a su expareja Erick Sabater, quien se convertirá en padre muy pronto de una niña.

“Felicidades, qué lindo. Qué bueno pues, cada uno va haciendo su vida en el camino, todos se merecen ser felices y qué linda noticia, es una bendición”, acotó.

Nota de Micheille sobre El principito

¿Qué dijo Giuseppe Benignini?

Micheille Soifer fue involucrada con Jefferson Farfán, esto tras las explosivas declaraciones de su expareja Giuseppe Benigni.

El popular ‘Principito’ se contactó con Rodrigo González para contarle que encontró conversaciones entre la chica reality y el futbolista de Alianza Lima, cuando aún tenían una relación amorosa.

“Le pedía dinero a un número 10 con chocolate. (…) yo no sé si le terminó de dar, pero yo lo que sí puedo saber y lo afirmó al 100% de que ella hablaba con él mientras estaba conmigo, inclusive, había muchas conversaciones y yo veía que ella le pedía dinero”, señaló el modelo venezolano que actualmente vive en Bolivia.

“Yo nunca le fallé… y si Farfán le daba dinero o no, yo desde mi experiencia, sé que ellos hablaban de dinero. Nunca me mostró porque tampoco sería tan tonta de decir: ‘mira me depositó’, pero sí hablaban de eso, y hubo otra persona, que es su ex, que también lo dijo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO