Micheille Soifer se encuentra ultimando detalles para lo que será su presentación en la gran final de “La Gran Estrella” este sábado 24 de setiembre. La artista volverá a lucirse en la pista de baile junto a Indira Orbegozo.

“Esta gala va a ser inolvidable, este sábado cantaré con Indira, quien es parte de mi equipo, y tengo una sorpresa para todos, haré sobre el escenario algo que nunca antes me han visto hacer, saldré totalmente de mi zona de confort”, señaló.

La popular ‘Michi’ también se refirió a las controvertidas declaraciones de Susan Ochoa, quien se refirió a los artistas descartables, indicando que el jurado solo estaba calificando el espectáculo y no la voz.

“No podemos decir que un artista es descartable porque todo artista tiene un talento, por algo es artista. Y hoy en día, a la gente no le importa qué tanto registro vocal tenemos, a la gente le importa qué tan artista eres y cuánto llegas al público. Los más grandes artistas no son los que mejor voz tienen. Ahora necesitamos artistas que vengan con el paquete completo porque la competencia afuera está dura”, señaló la integrante de “Esto es Guerra”.

Previo al final de “La Gran Estrella”, Micheille Soifer se mostró agradecida con el programa conducido por Gisela Valcárcel y consideró que cumplió con el objetivo de apoyar a los nuevos talentos de nuestro país.

“Es un programa maravilloso porque le dio la oportunidad a chicos que recién están empezando, que nunca habían salido en televisión. Y ha sido lindo porque nosotros, como artistas, nos hemos unido para apoyar a nuevos talentos, y lo seguiremos haciendo. Esta es una carrera de largo aliento, no es quien llega primero, es quien resiste”, acotó.

