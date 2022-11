La próxima gira por Europa y Norteamérica de Metallica, centrada en su nuevo álbum “72 Seasons”, comenzará en abril de 2023 en Ámsterdam y terminará en Ciudad de México en septiembre de 2024, donde el grupo estadounidense ofrecerá cuatro conciertos.

Según indica la web del grupo, el 14 de abril de 2023 se publicará este nuevo disco con doce temas, el duodécimo de estudio de su carrera, que llegará seis años después del anterior, “Hardwired... To Self Destruct”.

Producido por Greg Fidelman junto a los miembros de la banda Lars Ulrich y James Hetfield, ya es posible escuchar en plataformas digitales el primero de los anticipos, “Lux Aeterna”.

El repertorio lo completarán los temas “72 Seasons”, “Shadows Follow”, “Screaming Suicide”, “Sleepwalk My Life Away”, “You Must Burn!”, “Crown of Barbed Wire”, “Chasing Light”, “If Darkness Had a Son”, “Too Far Gone?”, “Room of Mirrors” e “Inamorata”.

Para presentarlo, en cada ciudad Metallica ofrecerá espectáculos diferentes, tanto por repertorio como por los artistas que actuarán de teloneros.

La gira M72 World Tour comenzará el 27 y 29 de abril de 2023 en Ámsterdam y pasará por 22 ciudades más, entre ellas Madrid, los días 12 y 14 de julio de 2024.

París (17 y 19 de mayo de 2023), Hamburgo (26 y 28 de mayo de 2023), Múnich (24 y 26 de mayo de 2024) o Chicago (9 y 11 de agosto de 2024) serán algunas de las paradas antes de terminar en México.

Un porcentaje de los ingresos de cada entrada irá a la fundación de Metallica All Within My Hands, cuyo fin es ayudar a la creación de comunidades sostenibles basadas en la educación y la lucha contra el hambre.

La M72 World Tour contará con un nuevo diseño de escenario circular que vuelve a incluir el llamado “Metallica Snake Pit”, un espacio en el centro del escenario desde el que disfrutar de la manera más vívida tanto el espectáculo como su sonido.

