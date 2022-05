En la reciente emisión de “Domingo al Día”, Melissa Peschiera no pudo ocultar su emoción al hablar de sus dos mascotas, Max y Nena, a quienes adoptó años atrás y hoy se han vuelto sus fieles compañeros.

El comentario de la periodista vino después que presentara una nota sobre ‘la familia amante de los animales’. “Qué maravilla, en realidad, el amor que te entregan las mascotas no se compara, su amor incondicional es, francamente, hermoso. Yo tengo dos, dos adoptas justamente, ahí la tienen a Nena cuando tenía 1 año, y ahora 8 años, es mi engreída no duermo si no está a mi lado, así”, comentó.

Asimismo, resaltó el amor incondicional que le entregan sus perritos. “El otro se llama Max, bien echado en mi cama. Yo me voy a un rincón y ahí están conmigo. A ellos solo les falta hablar, ay si hablaran qué no dirían. Con decirles que es mi mejor amiga, así se las pongo, son lo máximo, me llenan el alma, el corazón”, dijo notoriamente emocionada.

La conductora de “Domingo al Día” se tomó unos segundos para enviar un importante mensaje a los televidentes sobre la importancia de adoptar y no comprar animalitos.

“Aprovecho rápidamente esta nota para decirles que adopten, adopten animalitos, hay tantos, tantos, animalitos abandonados en la calle que, en vez de comprar, en gastar. El amor no se comprar y el amor es incondicional”, resaltó.

Finalmente, Melissa Peschiera bromeó al decir que el amor de las mascotas ni siquiera se puede comparar con la de los esposos.

“Adopte, no compre, el amor no se compra, el amor llega y este amor es incondicional, incomparable. Qué marido, ni qué marido. Ja, ja, ja. Mentira, ahorita me van a matar, no se compara tampoco, de verdad, el amor de la mascota es incondicional”, terminó en medio de risas.

Melissa Peschiera recomienda adoptar animales

VIDEO RECOMENDADO

Alvina Ruiz y Gunter Rave se impusieron a Melissa Peschiera y Erick Osores

Alvina Ruiz y Gunter Rave se impusieron a Melissa Peschiera y Erick Osores 18/10/2020