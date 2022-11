Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda celebraron su primer año de relación el 24 de noviembre. La integrante de “El Gran Show” compartió con sus seguidores fotos y videos de la sorpresa que le preparó su pareja por la fecha especial.

A través de unos videos compartidos en su storie de Instagram, Paredes mostró que Aranda le llenó la sala de su departamento de globos dorados y rojos.

“Ay, amor qué lindo, ¡Qué hermoso! Pensé que no me iba a regalar (nada) Ja, ja, ja es que hemos estado todo el día afuera”, dijo la modelo en el video, causando que su novio se indigne por pensar que no le tenía ningún regalo.

Además, se escucha a Aranda confesando que tuvo ‘cómplices’ que le ayudaron a armar la sorpresa, entre ellas, Celia Rodríguez, madre de Melissa. “Gracias suegrita, sin ti no hubiera podido hacer la sorpresa”, agradeció el bailarín.

Horas antes, Melissa Paredes reveló en sus redes sociales que no fue fácil llegar a su primer aniversario junto a Anthony Aranda. “Hoy cumplimos un año de relación. Feliz aniversario, mi amor. Nuestro primer año y ha sido muy difícil”, se le escucha decir a Paredes.

En otro clip, la pareja aseguró que pese a todas las dificultades que han vivido están convencidos que los “próximos años serán mejor, estamos seguros”.

Melissa y su pareja también enviaron un mensaje a sus seguidores que siempre estuvieron apoyándolos. “Amor un año súper difícil porque han ..., a más no poder. Qué estrés, pero dentro de todo un año muy lindo. Creo que ninguna relación ha pasado tanto como nosotros”, dijo la modelo. “Tanto que nos querían separar, nos unieron más”, acotó Aranda.

