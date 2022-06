Poco después que Magaly Medina diera a conocer que Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por chantaje y extorsión, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre esta fuerte acusación.

“Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de TV nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisas, más aún cuando se encuentra involucrados menores de edad”, señaló la modelo en un comunicado.

Luego de pedir la discreción del caso a los medios de comunicación, Paredes aseguró que llevará este proceso de investigación en estricto privado y que no dará ningún detalle al respecto.

“Pido a los medios de comunicación a ser prudentes con cierta información que involucra a menores de edad. Por mi parte no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija”, concluyó la influencer.

(Foto: @melissapareds)

¿Por qué denunciaron a Melissa Paredes?

El programa “Magaly TV: La Firme” reveló que Rodrigo ‘Gato’ Cuba denunció por chantaje y extorsión a Melissa Paredes, el pasado lunes 13 de junio.

En la denuncia, Rodrigo Cuba sentenció que Melissa Paredes lo llamó en la madrugada del 13 de junio para chantajearlo. Según dijo, su exesposa lo acusaba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija y que el futbolista tenía que acercarse a un lugar que ella quería. Si el deportista no llegaba a la cita, él sería denunciado. Ante esta situación, ‘El Gato’ procedió en denunciar a la madre de su hija por chantajearlo.

“El denunciante (Rodrigo Cuba) es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y si es que éste no se accedía a los actos de presión de la denunciada (Melissa Paredes), ésta procedería a poner la denuncia”, se pudo leer en la denuncia del deportista.

VIDEO RECOMENDADO:

Jazmín Pinedo sale en defensa de Jossmery Toledo: “Dejemos de normalizar que se ataque a la gente”

Jazmín Pinedo apoya a Jossmery