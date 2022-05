“Amor y Fuego” dio a conocer en su avance de este jueves 26 de mayo que difundirán los WhatsApp que evidenciarían que la modelo Melissa Paredes intentó tener un acercamiento a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba después de que se salió a luz su ampay con Anthony Aranda.

Como se recuerda, en la entrevista que el futbolista del club Sport Boys brindó a Magaly Medina dio a conocer que, tras desatarse el escándalo con el bailarín, Melissa Paredes le escribió como si nada hubiera ocurrido desde su nuevo número de teléfono y lo llamó “guapo”.

“Hoy en ‘Amor y Fuego’, los chats del escándalo tras las imágenes de Melissa con el ‘activador’”, dice la voz en off, mientras de fondo suena la canción de la famosa telenovela “Rubí”.

¿Qué dicen los nuevos supuestos mensajes de Melissa a Rodrigo ‘Gato’?

Los supuestos nuevos mensaje de Melissa Paredes probarían la versión que dio Rodrigo ‘Gato’ Cuba ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

“¿Cómo estás guapo? Ja, ja, ja. Me cambié de número”, le escribe Paredes al ‘Gato’, quien solo atina a responder con signos de interrogación. La actriz continúa y le dice: “¿Ahora contestas a todas las que te dan piropos?”

“Nunca respondo, pero vi la foto de Mía”, volvió a responder el futbolista. A lo que la exconductora de “América Hoy” responde con una advertencia: “Ahora me voy a poner celosa”.

“Tengo los WhatsApp” de cuando Melissa Paredes “me pidió perdón para volver”, afirmó Rodrigo Cuba

Rodrigo Cuba reveló que Melissa Paredes le pidió perdón y le pidió intentarlo a los dos días de ser ampayada con el ‘Activador’. Según el ‘Gato’, la exconductora quería recuperar a su familia. “En su momento a mí me pidió perdón a los dos días del ampay (…) Me pidió perdón para volver y que quería intentarlo y de ahí me voy a concentrar”, manifestó.

Además, el Gato Cuba manifestó que Melissa Paredes se cambió de número de celular para hablar con él e insistirle para hacer “borrón y cuenta nueva”. “Me pone: “Hola, guapo” (…) quiero recuperar a mi familia”, agregó.

