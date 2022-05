Rodrigo ‘Gato’ Cuba concedió una extensa entrevista al programa de Magaly Medina en medio de su nuevo proceso de conciliación con Melissa Paredes. Como el tiempo es corto en televisión, la conversación de la conductora con el deportista se dividió en tres partes.

La primera parte de la entrevista se emitió el lunes 23 de mayo y la segunda se transmitió el martes 24. Mientras que la tercera se podrá ver el miércoles 25 en el horario de las 9:45 p.m. y bajo la señal de ATV.

Primera parte de la entrevista de Rodrigo ‘Gato’ Cuba para Magaly Medina

Rodrigo se enteró del ‘ampay’ de Melissa cuando se iba a un matiné con su hija

Según contó el futbolista, él y su hija Mía estaban yendo a un matiné cuando salió el avance “Magaly TV: La Firme” sobre el ‘ampay’ de Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

“Justo estaba caminando para entrar a un cumpleaños y ella (Melissa Pardes) me llama (por teléfono) para decirme que hay un ‘ampay’ y obviamente no iba ser mío porque yo estaba claramente consiente de lo que yo estaba haciendo y le digo ‘con quien o de qué’. Para esto, ella me dijo ‘que en la vida iba a estar con un bailarín’ y no puedo utilizar el término que ella me dijo porque es despectivo”, contó el futbolista.

“Me quedé helado (por el ‘ampay’) y le dije ‘tú ve como solucionas ese problema, no cuentes conmigo’. Entonces, yo no podía privar a mi hija del cumpleaños de su amiga y entré al cumpleaños... Me sentía fatal y encima en ese cumpleaños estaban mis conocidos, entre ellos futbolistas. Yo compartía con ellos y con sus parejas”, narró.

‘Gato’ Cuba reveló que Melissa Paredes “le tenía asco” a los bailarines

Según contó el futbolista, él nunca se imaginó de que Paredes le sería infiel con un bailarín, pues ella se refería despectivamente de las personas que practicaban este oficio.

“La primera vez que ella estuvo en ese programa (El gran show), ella me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín, porque…, no puedo expresar el término porque es un término despectivo”, señaló el integrante del Sport Boys antes de revelar cómo fue que se enteró sobre el polémico ‘ampay’ emitido por “Magaly TV: La Firme”.

“Eso lo dijo antes de casarnos y yo me quedé con ese concepto que ella tenía. (…) Entonces, cuando ella me dice con quién la habían ampayado, yo me quedé helado y le dije: ‘tú ve cómo solucionas ese problema’”, añadió.

Rodrigo Cuba aseguró la insólita compra que hizo Melissa Paredes tras polémico ‘ampay’

En conversación con Medina, el futbolista reveló que Melissa Paredes compró una nueva caja fuerte tras su ‘ampay’. Según dijo, el fin de esta nueva herramienta de seguridad fue porque la modelo intentaba separar sus documentos personales.

“Ella estaba esperándome, teníamos una caja fuerte donde guardábamos documentos, nuestro pasaportes, papeles importante y yo llego y ya tenía una nueva caja fuerte. Ya había sacado todas nuestras cosas de lo que teníamos en común y dijo que tenía que asegurar sus cosas”, señaló el ‘Gato’ Cuba.

El futbolista concedió una extensa entrevista al programa de Magaly Medina para contar detalles del fin de su relación con su exesposa, Melissa Paredes, tras el ‘ampay’ con Anthony Aranda. Repasa en este video las declaraciones más destacadas.

Segunda parte de la entrevista de Rodrigo Cuba para Magaly Medina:

Cuba contó cómo reaccionaron sus amigos futbolistas ante el ‘ampay’ de Melissa Paredes

El martes 24 de mayo se emitió la segunda parte de la entrevista de Magaly Medina a Rodrigo ‘Gato’ Cuba. En esta conversación, el deportista contó cómo sus colegas en el ámbito del fútbol reaccionaron ante el polémico ‘ampay’ de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

“Ellos (sus compañeros en el fútbol) fueron bastante respetuosos. Con los que tengo mucha confianza les gusta fastidiar, pero al final uno tiene que tener la correa suficiente para entender las bromas y todo”, dijo el actual futbolista del Sport Boys.

“En el equipo en el que me encontraba (César Vallejo) me apoyaron un montón y solo tengo palabras de agradecimiento para ese plantel, el comando técnico y los directivos porque recibí mucho apoyo de ellos”, añadió.

¿Rodrigo tuvo intención de buscar a Anthony Aranda por ‘ampay’ con Melissa Paredes?

El futbolista fue consultado si tenía intención de buscar al bailarín Anthony Aranda tras protagonizar un ‘ampay’ con su entonces esposa, la exconductora Melissa Paredes.

“No, la verdad no (que no quiso buscar a Anthony Aranda). Yo siempre he pensado de que todos pueden tener las tentaciones, pero si uno realmente permite. Aquí la que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella (por Melissa Paredes)”, expresó el deportista en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“Como dicen, si una persona se te acerca e intenta algo, tú debes decir no. Eso es para todos, tanto el hombre como para la mujer”, agregó.

Cuba dijo que ‘choteo’ a Melissa cuando quiso volver con él pese al ‘ampay’

El deportista sorprendió a propios y extraños al revelar que la actriz se mostró arrepentida del ‘ampay’ con el bailarín, y que, tras pedirle perdón, le pidió retomar su relación.

“En su momento ella me pidió perdón a los dos días del ‘ampay’. (Melissa Paredes) me pide volver y tengo los WhatsApp, ella quería intentarlo y es ahí donde yo me voy a concentrar y le digo: ‘yo no voy a intentar volver contigo, si tú quieres esforzarte por recuperar esto es tu tema, yo no lo voy a hacer. Me dijo ‘Hola guapo’”, comentó.

“Se cambió de número para hacer borrón y cuenta nueva. Esa noche le dije empiezas a pagar todas tus cosas y luego trató de convencerme que saque mi comunicado. ‘Me has hecho daño, me he quedado sin trabajo’. Cuando le digo paga la mitad de las cosas, ahí me dice: ‘ya no quiero nada contigo, ya no voy a intentar nada’, además yo tampoco quise sacar el comunicado”, cuestionó.

