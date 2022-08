Melissa Paredes reapareció en sus redes sociales en su onomástico. La actriz de “Ojitos Hechiceros” compartió un extenso mensaje en el que reconoció que será un cumpleaños diferente; sin embargo, dejó en claro que celebrará como se debe.

Asimismo, se mostró convencida de que Dios la está haciendo pasar por pruebas duras porque tiene un propósito para ella.

“Hoy Dios me regaló un año más de vida. Él hizo que hoy ya abra mis ojos, me dio salud y fuerza para seguir. Todos ustedes saben que amo mis cumpleaños, soy consciente que este será diferente. Pero también soy consciente que Dios nos regala la vida para disfrutarla. Y por más tormentas que uno pase, si estamos sujetos de su mano, créanme que podemos soportar mucho dolor y solo porque él no nos pasa por una tormenta sin ningún propósito. Tal vez no solo veamos en el momento, pero tengo esperanza que muy pronto sabré el para qué...”, indicó.

Su mensaje fue acompañado con una foto, donde aparece en su cama sosteniendo unas rosas rosadas.

“Y me van a disculpar, pero hoy celebraré mi día, compartiré con los que más amo y haré ciertas cosas que muchos me piden en mensajes. los amo y quiero que sepan que hoy soy más fuerte que ayer, gracias a Dios”, acotó Melissa.





Melissa Paredes pide que su hija sea llevada a un albergue

Los enfrentamientos entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no tienen cuándo acabar. En medio de la batalla judicial que ambos mantienen, la actriz solicitó al Poder Judicial que su hija, quien se encuentra viviendo con su abuela paterna, sea trasladada a un albergue.

Este jueves 11 de agosto se conoció que la jueza Leidi Oliva Díaz, del Octavo Juzgado de Familia, rechazó la solicitud de la actriz tras considerar que no se ha encontrado pruebas suficientes que merezcan trasladar a la menor de cuatro años a un centro de resguardo.

Como se sabe, la modelo y exchica reality denunció a su exsuegra, Ysmena Piedra, por el presunto delito de violencia psicológica al acusarla de no permitir que se comunique con su hija vía telefónica. Para la magistrada, el que no se le haya permitido hablar por teléfono con su hija no se considera como “violencia familiar”, sino que es un “conflicto familiar”.

