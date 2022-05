El escándalo entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes sigue dando de qué hablar. Una de las últimas en manifestarse fue Michelle Alexander, quien recurrió a su cuenta personal de Instagram para cuestionar que la modelo haya permitido que su madre Celia Rodríguez se presentara en televisión a dar su versión de los hechos.

“Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes”, “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, fueron los mensajes que compartió Michelle Alexander en su storie de Instagram.

Los comentarios de la productora de televisión se dieron tras las declaraciones que brindó Celia Rodríguez este 25 de mayo en el programa que conduce Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

Michelle Alexander confirmó a Infobae que los mensajes sí eran para la modelo Melissa Paredes.

“No he opinado nunca de ese tema (escándalo de Melissa Paredes) y no lo haré. En el Instagram he publicado algo que es lo que siento y punto. A quien se refiere no he puesto, pero no necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién me refiero. Pero no voy a hablar más al respecto, por eso me he expresado en el Instagram, no voy a hablar más”, sentenció la productora de “Luz de Luna”.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes

Entrevista a la mamá de Melissa Paredes 8