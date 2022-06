Melissa Paredes lanzó un nuevo comunicado en redes sociales luego Rodrigo ‘Gato’ Cuba, el padre de su hija, la denunció por chantaje y extorsión.

En su mensaje público, la exconductora de televisión indicó que la denuncia en su contra es solo para manchar su imagen y “para dejarla como una mala madre”. Ella solicitó a la prensa tratar la información con mayor cuidado porque involucra a su menor hija.

“Ni siquiera hacen la investigación debida ya que no cuentan con la información exacta, completa y precisa. Solo toman ventaja de la situación para dejarme como una madre aprovechada”, señaló.

Paredes también se refirió a la supuesta llamada que ella le hizo al padre de su hija para chantajearlo y aclaró que ella también grabó la comunicación para su defensa.

“Se comenta acerca de una llamada donde se habla de un tema privado, del cual yo tengo la grabación completa y ya fue entregada a las instancias correspondientes. En esa llamada, en ningún momento yo chantajeo ni extorsiono a nadie. No sé cuáles sean las intenciones del padre de mi hija al interponer una denuncia penal contra mí, pero definitivamente intenciones buenas no hay”, explicó.

“Estoy cansada que algunas personas irresponsables de la prensa quieran seguir confundiendo a la gente ya que, si yo creería que mi hija corre peligro al lado de su padre, definitivamente no la mandaría con él y actuaría de manera inmediata. Mi hija hoy en día está con su papá porque así le corresponde. En ningún momento mi intención es alejar a mi hija de su papá, pues creo que el padre es importante en el crecimiento de un niño y jamás le pondría condiciones como creo yo sí lo hacen personas cercanas a él”, añadió.

Finalmente, Melissa lamentó que Rodrigo Cuba utilice la “táctica” de denunciarla sin fundamentos, pero aclaró que ella no piensa denunciarlo porque afectaría a su hija: “Yo no soy así, jamás voy a proceder con maldad. Si bien es cierto hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y discrepo, por otro lado jamás denunciaría al padre de mi hija solo por hacerle daño, porque está claro que el daño no solo se lo haría a él, sino también a mi hija”.

“Preocúpense cuando yo no quiera estar con mi hija y la abandone, cosa que jamás va pasar. Yo vivo y respiro por y para mi hija y no hay cosa ni persona en el mundo más importante que ella”, finalizó.

