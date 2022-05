En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo se tomó unos minutos para explicar a los televidentes que se presentó vestida de rojo para protegerse de la envidia que pueda surgir por la entrevista en exclusiva que le dio Melissa Paredes.

“He venido de rojo por la envidia, no todo el mundo trabaja en este medio, todo el mundo quería entrevistar a Melissa, hemos peleado la primicia que muchos deseaban. Vengo de rojo por si me envidian”, dijo previo a presentar la entrevista en el magazine matutino.

En esa línea, la hija de Gisela Valcárcel defendió su entrevista a la modelo, pues aseguró que no es ninguna improvisada, incluso mencionó que pasó por la universidad e hizo un posgrado. “Antes de ser amiga y mamá decidí estudiar la carrera de comunicaciones, pasé por la universidad cinco años, hice un posgrado y hoy tengo la primicia de entrevistar a Melissa Paredes”, remarcó.

La compañera de Janet Barboza y Brunella Horna aseguró que la conversación que tuvo con Melissa Paredes se da fuera del vínculo de una amistad.

“Aquí no hay amistad, aquí si alguien piensa que soy más amiga de Melissa, creo que la gente sabe que en diciembre me distancié de ella por no estar de acuerdo por las decisiones que tomó en su vida personal, sigo no estando de acuerdo. Esto no tiene nada que ver con Rodrigo Cuba, él también es amigo de mi novio Julián, así que es nuestro”, puntualizó.

Ethel Pozo defiende su entrevista a Melissa Paredes

