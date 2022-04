Mario Irivarren estuvo este jueves como invitado en el set de “América Televisión”, donde respondió una serie de preguntar en torno al fin de su relación con Vania Bludau.

La primera en interrogarlo fue Janet Barboza, quien le preguntó si era cierto que le habían hecho la dieta de Melissa. “¿Confiesas que te hicieron la dieta de Melissa, la que te termina y no te avisa?”, consultó.

El exintegrante de “Esto es Guerra” reveló que la decisión se dio en mutuo acuerdo. “No me hicieron la dieta de Melissa, fue una decisión de ambos, fue conversado”, respondió en un tono serio.

Irivarren también fue consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con Vania Bludau, algo que muchos creen que se dará porque los modelos fueron captados juntos en una playa de Punta Hermosa tras la ruptura mediática.

“¿Confiesas que tu historia con Vania Bludau aún no llega a su fin?”, le preguntó Brunella Horna, a lo que Mario contestó tranquilo: “Ya me conocen, ya saben que voy a responder… Es un tema privado, son temas personales y yo no voy a dar relleno de ningún aspecto personal de mi vida. Esa es mi respuesta universal”.

