Mario Hart se presentó este miércoles en el programa “América Hoy” y se animó a opinar respecto al ampay que protagonizado por Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz y en el que, también se involucra a Óscar del Portal con Fiorella Méndez.

“Lo decía la doctora ahorita, siempre va a ser bueno escuchar la otra parte, nosotros no sabemos lo que se vive dentro de esa familia, en cuatro paredes, dentro de su hogar; sin embargo, yo siempre voy a rechazar los temas de infidelidad”, señaló al inicio Mario Hart en el programa “América Hoy”.

“Personalmente yo tengo una muy buena relación tanto como con Aldo como con Óscar, no somos amigos, pero siempre ha habido relación de pasillos, de las redes sociales, y no es por meterle más leña al fuego, pero son cosas que no se pueden permitir o aceptar. La otra parte, definitivamente, debe estar sufriendo mucho, no solamente la mujer, también los hijos, la familia en general”, puntualizó el piloto de autos.

Para el piloto de autos las “imágenes son vergonzosas y yo me imagino que ellos en estos momentos deben estar pasando horas terribles”.

En otro momento, el exchico reality hizo un mea culpa al hacer referencia a los ‘ampays’ que protagonizó en el pasado, antes de comprometerse en matrimonio con Korina Rivadeneira.

“Errar es de humanos. Imagino, que ellos reconocerán sus errores. (...) Cuando uno hace este daño y es consciente, trata de aprender y no volverlos a cometer. A mí me tocó aprender, cuando estuve involucrado en este tipo de hechos, me prometí nunca más hacerlo”, expresó

Finalmente, el esposo de Korina envió un mensaje de fuerza a la esposa de Óscar del Portal. “Darle mucha fuerza a la familia, entiendo que en estos momentos encima la esposa de Óscar está de viaje, vacacionando, disfrutando con los hijos. La noticia, imagínate, en un momento de diversión, de relajo, tener una noticia de esta magnitud debe ser muy fuerte, de no poder, además, enfrentarlo, y hablar cara a cara con tu pareja para que te dé una explicación”, comentó.

