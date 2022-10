María Pía Copello fue presentada en la reciente edición de “Esto es guerra” tras la ausencia del conductor Renzo Schuller.

Como parte de su retorno al programa juvenil, la presentadora tuvo que elegir a un competidor para armar su nuevo equipo. En medio de un gran suspenso, María Pía solicitó a Patricio Parodi, una petición que generó la ira de su compañera Johanna San Miguel.

San Miguel se mostró molesta por la decisión de María Pía y le pidió a la producción que no acepte la solicitud. Finalmente, Patricio Parodi pidió la palabra para advertir que se encuentra lesionado. Un detalle que tomó por sorpresa a Copello.

Johanna tomó la advertencia de Parodi como algo beneficioso para ella y le dijo a Copello que no podía cambiar de decisión: “Creo que no hiciste tu tarea y no sabías que estaba lesionado, no es mi culpa, sino la tuya... Lo siento, pero ya elegiste”.

El comportamiento de San Miguel incomodó a Copello, quien aprovechó las cámaras de televisión para dejar claro que su compañera de conducción no es la dueña de “Esto es guerra”.

“Tranquila, tú no eres la dueña del programa”, sentenció María Pía de manera tajante. “Aquí hay que quitarle la corona”, añadió molesta.

Renzo Schuller no estuvo presente en la reciente emisión de 'Esto es Guerra', pero aún así el tribunal decidió llamar a María Pía Copello para que apoye en al conducción del programa. En su regreso, Johanna San Miguel y la 'tiktoker' tuvieron un tenso pero agradable intercambio de palabras en el set. “¿Por qué no te quedas en tu casa?” afirmó la mamá leona. (Fuente: América TV)