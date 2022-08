Ysmena Piedra, madre de Rodrigo Cuba, respondió la notificación de la denuncia que Melissa Paredes interpuso en su contra por el delito de violencia psicológica al no permitir que se comunique con su hija.

A través de un documento remitido a las autoridades, la progenitora del futbolista justificó su negativa al señalar que la actriz la llama insistentemente, y que esa situación la perturba.

“He sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre, sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes de WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad de la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional”, se lee en el documento difundido por el programa “Amor y Fuego”.

Para la madre del ‘Gato’ Cuba, Melissa Paredes solo ‘antepone su bienestar frente al de su hija’.

¿Qué dice la denuncia Melissa Paredes?

La exconductora de “América Hoy” acusa a su exsuegra de no permitir que se comunique con su hija de cuatro años desde hace casi dos semanas, pese a que supuestamente no existe una prohibición que impida que hable con la menor vía telefónica.

“La denunciante refiere que desde el día 19 de julio (13 días) la denunciada (Ysmena Piedra) no deja saber ni comunicarse con su menor hija, ya que la abuela materna es la que está al cuidado de la menor por una resolución administrativa de la Unidad de Protección Especial de Lima”, señala el documento policial.

Melissa Paredes afirma que la conducta de la mamá del ‘Gato’ Cuba es similar con todo familiar suyo que intenta saber de la menor, lo que estaría afectando psicológicamente tanto a ella como a la pequeña.

“Si bien es cierto que existen medidas de protección dictadas por el Octavo Juzgado de Familia, no existe ningún tipo de impedimento de comunicación de la madre con la menor, y a pesar de la insistencia por comunicarte y saber de la menor, la denunciada niega que se comunique con la menor, aislándola de la madre, lo que afecta psicológicamente tanto a ella como su menor hija”, precisó.

