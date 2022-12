Anita Luz, madre del actor cómico John Sandoval o más conocido como ‘Nabito’, habló ante las cámaras de “Estás en todas” sobre el difícil momento que vive su hijo en medio de su lucha contra el síndrome de ELA o esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terminal que le diagnosticaron hace cinco años, momento en el que le dieron solo seis meses de vida.

La madre del humorista de “El Reventonazo de la Chola” se mostró bastante agradecida con Ernesto Pimentel por todo el apoyo brindado a ‘Nabito’

“Ernesto es la parte principal para mi hijo, su fortaleza, es una bellísima persona y yo le agradezco bastante y le ruego a Dios que lo ilumine”, dijo ante las cámaras del programa sabatino.

En otro momento, Anita Luz aseguró que se mantiene optimista en que la situación de su hijo mejore, pese a que Nabito en algunas ocasiones se desmorona.

“Yo tengo mucha fe y no la pierdo hasta el día de hoy, pero hay momentos en los que mi hijo pierde la paciencia, pero yo sigo adelante”, comentó. “No se tiene que perder la fe, hay mucha gente que lo ama, lo quiere, lo llama, para mí es una gran alegría porque veo que aparte de su jefe, hay muchos más”, añadió.

Por su parte, el cómico confesó que unos momentos más difíciles de la enfermedad fue cuando no pudo cargar a su hijo recién nacido, que ahora tiene cuatro añitos. “Hay que vivir el hoy con la familia, hay que reírse. Yo amo a mis hijos, uno tiene trece, el otro cuatro, yo los amo un montón, son mi motor y motivo y lo que más me preocupa, ellos son los más perjudicados”, se sinceró entre lágrimas, mientras su pequeño le pedía: “Papito no llores”.

Nabito cuenta cómo convive con enfermedad

