La reciente columna de Jaime Bayly en aparente respuesta a Diego Bertie continúa acaparando portadas en el mundo del espectáculo. Magaly Medina también decidió responderle al escritor peruano luego que cuestionara las declaraciones que el actor hizo en su programa.

“No le ha gustado nadita, la rabia se le nota. (…) Ay, caray, ¿cómo que no te dolió?, claro que te dolió; pero no importa, así es la vida, alguna vez te tenían que devolver ese golpe de hace algún tiempo”, sostuvo la popular ‘Urraca’.

“Le ha fastidiado, supongo, el hecho que Diego Bertie haya minimizado su relación en este programa, lo choteó”, señaló Magaly Medina antes de recordar que Jaime Bayly también se presentó varias veces en su programa para hablar sin ningún tapujo sobre su romance con el actor.

Para la figura de ATV, la respuesta del popular ‘Niño terrible’, luego que Bertie asegurara que su romance fue irrelevante, solo muestra que está dolido.

“Él dice que Diego Bertie tenía cierto aire rencoroso, pero yo también le noto cierto aire rencoroso a esta columna de Jaime Bayly. Dice que no se ha ofendido; pero yo pienso que sí”, acotó.

Jaime Bayly le responde a Diego Bertie

Utilizando seudónimos para no referirse directamente a Diego Bertie, el escritor peruano aseguró en su columna semanal que su relación secreta con el intérprete de ‘Qué difícil es amar’ no fue irrelevante, sino que fue ‘intensa, brutal y atormentada’.

“Mi relación con ‘Soplapoll...’ no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Salsipuedes. (…) Pensé en él, escribí pensando en él, porque seguía amándolo. Es decir que mi relación con ‘Soplapoll...’ no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada, y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía”, escribió.

En otro párrafo, el escritor peruano afirma que se sintió profundamente triste al escuchar que Diego Bertie calificó su romance como algo pasajero.

“Tras ver la entrevista de la señora Chupacabras, el escritor Tragasables se ha sentido triste, descorazonado. No coincide con la versión de ‘Soplapoll...’. Cree que se enamoró profundamente del actor, pero no tuvo el valor de aceptarlo, vivirlo, hacerlo público. Por eso se fue de aquella ciudad, de aquel país mojigato”, añadió.

