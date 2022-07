Magaly Medina mostró su indignación tras escuchar el polémico audio en el que Melissa Paredes habría chantajeado a Rodrigo Cuba la madrugada del 13 de junio, y consideró que la actriz debería ser evaluada psicológicamente.

Para la presentadora de espectáculos, las autoridades deberían intervenir en este caso de manera inmediata, y además recomendó al futbolista del Sport Boys pedir la tenencia total de su menor hija.

“Señores jueces de familia, Ministerio de la Mujer, esto es psiquiátrico, hay que intervenir. Yo, de verdad, la alejaría de la madre, deben pedir a las autoridades pertinentes un examen, no psicológico, sino psiquiátrico, alguien especializado, una junta médica, cualquier psiquiatra debería evaluarla”, señaló la ‘Urraca.

Magaly Medina también señaló que el ‘Gato’ Cuba debería pedir medidas de protección para su hija luego de este delicado episodio, donde la actriz lo habría amenazado con denunciarlo por afectar la indemnidad sexual de su hija si no cumplía con sus requerimientos.

“Yo creo que la justicia le tiene que decir a esta mujer, tú has cometido un delito. Yo que Rodrigo Cuba le pongo medidas de protección a mi hija porque no debería estar con alguien que hace alineación parental. (…) ¿Cómo puede perder los papeles así por la maldita codicia, por un poco de dinero? Caramba… trabaja, has que el manganzón que tiene de marido vaya y trabaje”, cuestionó.

VIDEO RECOMENDADO:

Jazmín Pinedo sale en defensa de Jossmery Toledo: “Dejemos de normalizar que se ataque a la gente”

Jazmín Pinedo apoya a Jossmery