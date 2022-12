Magaly Medina no dudó en cuestionar a Melissa Paredes y Ethel Pozo por el emotivo reencuentro que protagonizaron el último sábado ante las cámaras de “El Gran Show”. Sin embargo, la crítica no solo fue direccionada para las excompañeras de “América Hoy”, sino también para Gisela Valcárcel.

“Una vez más, la protagonista del show de Gisela ha sido la hipocresía. Debería llamarse ‘El Show de la hipocresía’”, dijo al inicio en la emisión del lunes de “Magaly TV: La Firme”.

“A mí la hipocresía me asquea. Nosotros en televisión hacemos show, pero fingir para hacer un espectáculo. Yo sé que esa es la especialidad de la Gise y su hija le heredó toditito. (…) Todo el mundo sabe que eso está planificado, seguramente fue una de las grandes ideas de ‘papá Armando’”, puntualizó.

En otro momento, la figura de ATV cuestionó a Gisela por mandar a su hija a abrazarse con quién había dicho que no pertenecía a su entorno más cercano de amigos.

“Ella es capaz de llamarme para darnos un abrazo ahí, con tal de ganar un fin de semana en el rating. Ella no tiene escrúpulos. Pone a su propia hija a humillarse, después de que la otra [Melissa Paredes] la mandó ni siquiera a la zona de amigos, sino de no amigos. Públicamente le dijo a Ethel que no era de su círculo cercano, y ahora manda a su hija a que la abrace como si fueran hermanas peleadas. Ay el espíritu navideño de la Gisel”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Fabio Agostini pide disculpas a Melissa Paredes y Andrea San Martín por revelar intimidades en TV

Fabio Agostini pide disculpas a Melissa Paredes y Andrea San Martín por revelar intimidades en TV