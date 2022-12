Magaly botó a Jonathan Maicelo de su set tras fuerte discusión

Jonathan Maicelo visitó el set del programa “Magaly TV: La Firme” para dar su descargo luego que el espacio televisivo presentó un informe de los shows que él presenta en distintas discotecas .

El deportista defendió sus shows y recalcó que no son violentos, pese a que hace pelear a los asistentes con guantes de box.

“No sabes nada, tú estás en nada en esto del deporte. Tú no juegas ni run run y por esa misma razón no puedes opinar de algo que desconoces”, le dijo Maicelo a Magaly.

Ante la defensa del deportista, la conductora no se quedó callada y recalcó que hacer pelear a las personas en una discoteca por bebidas alcohólicas gratis sí es violento y podría acabar en una “desgracia”.

“Esas personas van a divertirse y lo que tú estás haciendo es fomentar la violencia y que se agarran a trompadas”, señaló Medina de manera tajante.

Maicelo siguió defendiéndose y comenzó a enfurecerse con la presentadora. “No te pongas violento, tú me estás levantando la voz y haces que yo levante la voz... Eso que haces es ir en contra de la seguridad de los asistentes”, advirtió Magaly.

En su intento de defenderse, el boxeador calificó de maltratadora a la conductora de ATV: “Tú hablas mal de las personas y ellos se pueden suicidar con los comentarios que tú haces. Eres más maltratadora que yo”.

Finalmente, Magaly Medina terminó botando a su invitado en pleno programa en vivo. “No te vengas a victimizar porque tú estás haciendo algo más irresponsable... A mí no me digas maltratadora... sáquenlo de mi estudio”, concluyó.