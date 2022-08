Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para expresar su indignación luego que una empleada del Parlamento denunció haber sido violada por el congresista Freddy Díaz.

“Tenemos un Congreso que da vergüenza y que en vez de librarnos del mal mayor que tenemos, no hacen nada. Ellos no lo hacen porque cada uno maneja sus propios intereses. Todos meten sus manos al bolsillo y no sueltan la mamadera”, expresó Medina.

“¡Qué clase de nivel tenemos! Te vas a trabajar al Congreso y terminas ‘chupando’ con tu jefe. Qué clase de respeto le podemos tener a una de las instituciones más importantes del país y después terminas violada”, añadió.

Además, la conductora se refirió a Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Congreso, que sugirió que la trabajadora del Parlamento fue supuestamente ultrajada por el legislador debido a que estuvo bebiendo licor en “un espacio de puros hombres”.

“Encima sale el tercer vicepresidente del Congreso a decir el insulto más grande que nos puedan decir a las mujeres después de tantos años de lucha”, dijo Medina.

“Este señor salió de la época de las cavernas, donde se lo sortearon... este miembro de la mesa directiva diciendo que las mujeres no podemos trabajar entre hombres... Siempre he trabajado al lado de hombres, pero nunca ningún colega me ha violado porque tenemos honor entre trabajadores”, sentenció.