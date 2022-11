Magaly hace advertencia a Natalie Vértiz por ‘pichangas’ de Yaco Eskenazi con Aldo Miyashiro

Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para hacerle una advertencia a Natalie Vértiz. Según dijo la conductora, el esposo de la modelo, Yaco Eskenazi, no debería tener una amistad con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal porque ambos fueron infieles a sus esposas.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” indicó que Eskenazi debería practicar el fútbol con otros amigos: “Todavía con quién se va a las ‘pichangas’, con todos esos que tienen una fama total (de infieles)”.

“Lo que tú (por Natalie Vértiz) le debes decir a Yaco es esto ‘yo no dudo de ti mi amor, dudo de los otros’. Claro, ella no duda de él (por Yaco Eskenazi), pero lo que le tienes que dudar es de ellos. Ahí tienes un argumento. Los otros no han sido santos, los otros han sido bien ‘pichangozos’ y han sacado los pies del plato. Ellos han faltado a su compromiso matrimonial”, añadió.

Finalmente, Medina le dijo a Natalie Vértiz que Yaco Eskenazi debería tener amistad con personas con moral.

“Es una cuestión de ética personal porque si tú no tienes los mismos valores que ellos. ¿Qué haces peloteando con ellos? Yo creo que para las amistades y las parejas, uno busca a personas con la misma equivalencia moral y si pensamos en lo mismo, como en la fidelidad”, sentenció.