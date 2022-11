Dalia Durán ha generado diversas reacciones tras lucirse brindando con John Kelvin, luego que ambos llegaran a una conciliación respecto a temas relacionados a sus hijos. Tras difundir las imágenes de esta reunión, Magaly Medina se mostró indignada con la modelo cubana.

La ‘Urraca’ consideró que el actuar de Dalia es una burla hacia las personas que le prestaron su apoyo tras ser víctima de agresión por parte del cumbiambero.

“Está sentada al lado de su abusador, de su maltratador, del hombre que la golpeó y que además públicamente la humilló. Ahí los dos bien juntitos sentados alzando una copa de vino. Es una cachetada a todas las mujeres y sobre todo a este programa y al equipo que la hemos defendido y la hemos apoyado”, arremetió.

Tras cuestionar duramente a la cubana por celebrar con una copa de vino junto su agresor, la conductora de espectáculos dijo que ya no la apoyará más en su lucha por obtener justicia.

“A mí me da la gana de ya no apoyarla más… yo ahí lo dejo, que se defienda sola porque creo que ella no sabe lo que quiere, ella tiene que tener terapia y si no la tiene yo no me voy a andar preocupando por otras personas porque finalmente me preocupo primero por mí”, criticó.

Magaly Medina finalmente dijo que no le sorprendería que Dalia Durán retome su relación con el cantante de cumbia tras este nuevo acercamiento.

“Creo que ella no nos representa, no representa a muchas mujeres que si quieren salir de una situación tóxica, dañina y humillante como la que ella vivió por años. Ella debe ser de las mujeres que tienen una relación tan tóxica y que tienen una dependencia emocional con su golpeador”, enfatizó.

