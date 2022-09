Magaly Medina criticó duramente a Sofía Franco por, presuntamente, protagonizar un escándalo al interior de un karaoke en San Borja. Una denuncia en redes sociales señaló que la exconductora habría estado en presunto estado de ebriedad.

“Ella dice que está buscando un futuro artístico, que va y viene de Perú, ella que está haciendo ese papel de mujer empoderada, sin embargo, estos papelones hacen que la gente haga recordar lo que su aún esposo dijo”, señaló la conductora.

Magaly también recordó las acusaciones del esposo de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra. “Él dijo que su esposa era alcohólica y adicta al juego, si tu exesposo dice eso de ti, por lo menos lleva un comportamiento que haga parecer que no es así”, agregó Medina.

“Qué nivel, Sofía Franco, debería cuidar mejor su imagen. Una cosa es tomar y otra estar alcoholizada, como dicen que estuvo”, finalizó la ‘Urraca’.

Acusación

Sofía Franco fue acusada por una joven de no querer irse de su box en un karaoke, además, la grabaron. “Se para y me grita, ‘¡No, por qué me filmas, tú no filmas!’. Y se me tira encima. Ella estaba completamente borracha, al salir se ha caído”, indicó la denunciante.

