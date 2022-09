Magaly Medina decidió pronunciarse luego que Giuliana Rengifo mostrara chats y audios donde la aún esposa del notario pucallpino con la que fue ampayada señala que el programa de espectáculos le ofreció 1000 dólares por su testimonio.

La ‘Urraca’ defendió el informe periodístico sobre la cumbiambera y señaló que la investigación se realizó luego que la propia esposa del notario Paul Pineda, Katherine Tapia, se comunicara con su programa, “Magaly TV: La Firme”.

La conductora leyó parte de las conversaciones que sus investigadores sostuvieron con la fiscal, quien incluso tilda de “sinvergüenza e interesada” a Giuliana Rengifo.

“Señor fulano confío en su discreción, me vi en la desesperación de escribirle pues esa mujer es una sinvergüenza. Mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes y también tengo un trabajo que me impide el escándalo, así que le pido que no me vaya a grabar nada de nuestras conversaciones, no quisiera tener un problema mayor al que ya tengo… estoy segura que tiene una relación con esa interesada que la trajo hasta mi casa”, es el mensaje que Katherine Tapia le habría enviado a la producción del programa de ATV.

Ante ello, Magaly Medina rechazó que se pretenda cuestionar la naturaleza del ‘ampay’ y que la acusen de ensañarse con la cumbiambera por haber tenido un amorío con su esposo, Alfredo Zambrano.

“Yo no soy una agencia de detectives, pero tampoco me gusta sentirme utilizada. Cuando mis investigadores trabajan discretamente semanas y semanas haciendo una labor conjunta con la persona que nos contactan, entonces todos somos responsables de las consecuencias de eso”, señaló.

