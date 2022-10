Magaly Medina decidió pronunciarse sobre el nuevo escándalo que protagoniza Rodrigo Cuba, luego que fuera ‘ampayado’ en situaciones comprometedoras con una joven en una discoteca de Piura.

La ‘Urraca’ hizo estas declaraciones después que la ‘Señito’ la acusara de aliarse con el futbolista para atacar a Melissa Paredes tras el ‘ampay’ con Anthony Aranda.

“Yo no me confabulo con nadie, yo no me he confabulado con el ‘Gato’ Cuba como ella (Gisela Valcárcel) dio entender ese día con Melissa Paredes, no necesito hacerlo, tengo mi opinión”, enfatizó.

Aunque en un primer momento decidió sacar cara por el futbolista del Sport Boys durante su enfrentamiento con Melissa Paredes, la conductora de espectáculo reconoció que ya no tiene el mismo concepto del futbolista.

“La opinión que tenía de un hombre enamorado como el ‘Gato’ Cuba, de un hombre adolorido porque le habían puesto los cachos públicamente, de un hombre que quería rehacer su matrimonio, y que si no lo hizo seguramente fue por presión familiar, esa misma opinión que tenía de él, ahora se me ha caído”, precisó.

