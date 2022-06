En la edición del viernes 10 de junio de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina sorprendió al revelar que Néstor Villanueva le está pidiendo el monto de 20 mil soles a su programa para firmar en vivo los documentos de divorcio a su aún esposa Florcita Polo Díaz.

La figura de ATV recordó que un día antes, es decir, el jueves 9 de junio, el cantante de cumbia se comunicó vía telefónica con su programa y aseguró que no tenía ningún problema en firmar los papeles. Incluso, dijo que lo podría hacer en vivo en el espacio de espectáculos

“Magaly, si tú quieres lo hacemos en tu programa y también puede ir toda la prensa. Si tú quieres, yo firmo mañana mismo ese documento, no tengo ningún tipo de problema en hacerlo”, puntualizó Néstor.

Magaly Medina se niega a pagar a Néstor

Sin embargo, todo quedó en palabras, pues Magaly Medina no tuvo reparos en develar las condiciones de la expareja de Florcita Polo para firmar el documento.

“Esto de cumplir su promesa, firmarle el divorcio a Floricita, tenía un costo para nuestro programa, 20 mil soles, nada más. A mi reportero, le dijo no, son 20 mil soles”, manifestó la ‘urraca’.

Magaly Medina se mostró indignada y aseguró que así tuviera el dinero no le pagaría esa cantidad al cumbiambero. “No vamos a pagar por algo que él tiene que hacer si está hecho de buena manera, si realmente dice que respeta y ama a sus hijos”, señaló.

Finalmente, la periodista de espectáculos le recomendó a Néstor Villanueva dejar ir a su aún esposa si es que la ama como dice. “Si amas a una mujer déjala ir porque ya no es feliz contigo. Déjala que vuele sola ¿De qué estamos hablando? (…) Me pareció tan ofensivo que nos cobrara que él tiene que hacerlo de corazón, yo no soy su suegra”, declaró.

