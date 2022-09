Magaly Medina arremetió contra Christian Domínguez por asegurar que habló con Rafael Fernández y este le negó la versión que le dio a la periodista, de que el cumbiambero se había metido a la piscina de la casa en la que vivía con Karla Tarazona.

La ‘Urraca’ se tomó varios minutos de su programa para cuestionar las declaraciones que ofreció la pareja de Pamela Franco en “América Hoy”, donde indicó que el ‘Rey de los huevos’ le manifestó que nunca le contó a la polémica conductora el referido hecho.

“Eso dice él que ha conversado. Yo a él, a la nariz más ‘chinvengüenchona’ de la cumbia, yo realmente no le creo mucho de lo que dice, porque ahora se las da de indignado... Indignadas son todas las mujeres que tú has engañado. A mí me lo contaron así”, indicó inicialmente.

Medina criticó que Domínguez pidiera respeto para su familia: “¿Mira quien lo dice? En tu programa juegan todos los días con eso no me vengas a mi a dar lecciones ¡Por favor! Porque a mí sí me has dado éxito cuando le pones los cachos a tus mujeres”.

“Como ya estás a punto de cumplir los tres años con Pamela Franco, ahí más bien me vas a servir, cuando vuelvas a tu hábito de toda la vida y a tu círculo vicioso del que no has podido salir”, le advirtió la presentadora televisiva al líder de la Gran Orquesta internacional.

Y continuó: “Así que mientras tanto, tú no tienes autoridad para hablar absolutamente de lo que un programa de televisión hace o no hace, porque cada vez que te hemos dicho tus verdades lo hemos hecho con pruebas, con videos, con testimonios nada de oídas”.

Finalmente, Magaly Medina se reafirmó que lo que le dijo Rafael Fernández off the record era verdadero. “Yo como entrevistadora fui frente a un señor que me dijo un montón de cosas y yo he repetido solo una de esas. Si repito el resto, arde Troya”, sentenció,

