El chef e influencer Luciano Mazzetti reveló el porqué perdió la oportunidad de conducir el programa ‘Perú Aventura’, del canal Movistar Plus, años atrás y cómo ese episodio lo impulsó a crear el canal de YouTube ‘Viaje y prueba’, que actualmente registra más de 270 mil suscriptores.

“En ese momento me iba a caer con el programa ‘Perú Aventura’, esa hubiera sido la chamba soñada... En esa época quería ser instructor de paracaidismo, volaba parapente, corría tabla. En ese tiempo el gerente general se metió un comentario, primero me pasearon, después de seis meses (de ofrecerle el trabajo) me dijeron: ‘ven para hacerte un casting’, pero mi flaca estaba embarazada y yo sin chamba, pero este patita dijo que no le parecía muy macho”, comentó Luciano Mazzetti.

“Sentí este prejuicio... Me bajaron el dedo, luego empecé a hacer ‘Viaje y prueba’, son esas cosas que te pasan en la vida que son maravillosas. Finalmente, como negocio ‘Viaje y prueba’ se ha convertido algo más positivo de lo que jamás fue el canal”, agregó el chef al canal de YouTube Moloko Podcast, conducido por Carlos Orozco y Hugo Lezama.

Por su parte, Orozco confesó que ‘Viaje y prueba’ fue su inspiración para crear contenido propio para la gran plataforma de videos YouTube.

“Cuando yo estaba en el canal pensaba que muchos de los formatos que estamos haciendo están en muere. En ese momento se discutía si subir los programas a YouTube y no querían... Sale ‘Viaje y prueba’ y fue una de las inspiraciones, en un punto dije: ‘tengo que salir a hacer contenido’. Yo lo vi y dije: ‘esto es’. A veces pasa que cuando haces una cuestión, sin quererlo, es inspiración para otras personas. Y a mí esa producción de ustedes me motivó muchísimo”, admitió el conductor de YouTube.

